В Хабаровском крае спустя 33 года завершают операцию "Потерянный МиГ"

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Завершающая фаза поисковой операции "Потерянный МиГ" состоится в ближайшие выходные 7-9 марта в Завершающая фаза поисковой операции "Потерянный МиГ" состоится в ближайшие выходные 7-9 марта в Хабаровском крае , сообщает командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.

По мнению поисковиков, последний полет МиГ-23 301-го истребительного авиаполка ПВО - одно из самых засекреченных и таинственных происшествий в военной авиации. Этот полет произошел в сентябре 1987 года.

"Подводится итог 33-летней трагической истории последнего полета летчика 301-го истребительного авиаполка ПВО майора Авдеева Сергея Викторовича... Работы по подъему самолета МиГ-23 пройдут в тесном взаимодействии с патриотическим клубом "Техника ХХ века в Приморье" Анатолия Козицкого", - сообщает Ливанский.

Он добавил, что истребитель взлетел с аэродрома "10-й участок" и после выполнения второго разворота на борту развилась скоротечная аварийная ситуация, до сих пор оставшаяся тайной. Через три минуты после начала полета самолет пропал.

"Благодаря поддержке музея удалось организовать технику для полевых работ и раскопок... вероятнее всего, тот металл, что дает сигналы из глубины воронки, является "МиГом" майора Авдеева", - говорится в сообщении.