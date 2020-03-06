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Жириновский предложил проводить ежегодные голосования в конце апреля
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РИА Новости

Жириновский предложил проводить ежегодные голосования в конце апреля

01:15 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил все ежегодные выборы в дальнейшем проводить в последнюю среду апреля по примеру голосования по поправкам в конституцию.
"Я считаю, что граждане с удовольствием придут на избирательные участки 22 апреля. Хорошо, что будний день, рабочий, среди недели. Может быть, в перспективе и выборы ежегодные можно проводить - последняя среда апреля месяца. Не будет связано с Пасхой. И это как бы весеннее настроение, и в то же время мы освободим лето. Поэтому я считаю, что 22 апреля успешно пройдет голосование по поправкам в конституцию", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.
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РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
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