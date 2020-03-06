Жириновский предложил проводить ежегодные голосования в конце апреля

"Я считаю, что граждане с удовольствием придут на избирательные участки 22 апреля. Хорошо, что будний день, рабочий, среди недели. Может быть, в перспективе и выборы ежегодные можно проводить - последняя среда апреля месяца. Не будет связано с Пасхой. И это как бы весеннее настроение, и в то же время мы освободим лето. Поэтому я считаю, что 22 апреля успешно пройдет голосование по поправкам в конституцию", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.