Путин: все россияне хотят процветания страны

"И эти люди поддерживают вас потому, что вы формулируете так задачи, которые нам нужно решать, как те люди, которые вас поддерживают, хотели бы решать эти проблемы. Они, так же как и вы, хотят, чтобы мы добивались определенных целей, которые вы формулируете. Но подходы для достижения этих целей у каждого свои", - сказал Путин.