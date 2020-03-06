Путин: все россияне хотят процветания страны

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех россиян общие цели: все хотят видеть государство сильным и занимающим достойное место на международной арене, а общество справедливым, различаться могут лишь подходы к достижению этого.
На встрече с лидерами думских фракций глава государства отметил, что за каждым из присутствующих стоят миллионы сторонников.
"И эти люди поддерживают вас потому, что вы формулируете так задачи, которые нам нужно решать, как те люди, которые вас поддерживают, хотели бы решать эти проблемы. Они, так же как и вы, хотят, чтобы мы добивались определенных целей, которые вы формулируете. Но подходы для достижения этих целей у каждого свои", - сказал Путин.
Простому человеку подчас трудно разобраться в деталях, добавил он.
"Но что точно совершенно, все наши граждане хотят, и что нас всех объединяет, это наша страна. Ее сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы у нас общество было более справедливым. Все хотят, чтобы государство было сильным и чтобы оно занимало достойное место в мире. Вот при всей разнице подходов к методам и способам достижения целей, цели-то у нас общие на самом деле", - заключил Путин.