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Путин: нет ничего важнее того, что происходит в России
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РИА Новости

Путин: нет ничего важнее того, что происходит в России

00:52 06.03.2020 (обновлено: 01:48 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нет ничего важнее того, что происходит в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно. Но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране", - сказал Путин.
Таким образом президент отреагировал на слова главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, который поблагодарил Путина за возможность встретиться с парламентариями и обсудить поправки к Конституции России.
"Спасибо вам, что вы сегодня, несмотря на очень плотный и ответственный период работы, который вы провели практически для всего мира, в решении тех проблем, которые сегодня обсуждались (на встрече президентов России и Турции - ред.), нашли возможность с нами пообщаться", - сказал Неверов.
Путин отметил, что тема поправок в основной закон страны - серьезная, и он готов поработать столько, сколько нужно.
Президент России в ночь с а пятницу в Кремле провел встречу с лидерами фракций по поправкам к конституции. В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Тогда он отметил, что есть просьба собрать четырех руководителей фракций, чтобы поговорить на тему поправок, обсудить предложения, которые есть у их руководителей. Президент пообещал, что встреча состоится.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинПолитика
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