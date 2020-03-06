Путин: нет ничего важнее того, что происходит в России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нет ничего важнее того, что происходит в России, заявил президент Нет ничего важнее того, что происходит в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы

"Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно. Но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране", - сказал Путин.

Таким образом президент отреагировал на слова главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, который поблагодарил Путина за возможность встретиться с парламентариями и обсудить поправки к Конституции России.

"Спасибо вам, что вы сегодня, несмотря на очень плотный и ответственный период работы, который вы провели практически для всего мира, в решении тех проблем, которые сегодня обсуждались (на встрече президентов России и Турции - ред.), нашли возможность с нами пообщаться", - сказал Неверов.

Путин отметил, что тема поправок в основной закон страны - серьезная, и он готов поработать столько, сколько нужно.