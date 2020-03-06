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В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса

00:51 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
ГАЗА, 6 мар - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса, передает агентство ВАФА.
"Президент Палестины Махмуд Аббас принял сегодня вечером указ, объявляющий режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях в течение месяца, начиная с момента подписания, для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штейя также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС.
Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМахмуд АббасПалестинаВ мире
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