В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса

"Президент Палестины Махмуд Аббас принял сегодня вечером указ, объявляющий режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях в течение месяца, начиная с момента подписания, для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении агентства.