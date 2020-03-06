"Наше будущее — в тумане": жизнь в Мутном Материке глазами местных

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Мутный Материк — небольшой поселок, затерявшийся в глуши. В Республике Коми, полностью отрезанный от Большой земли. С одной стороны — река Печора, с другой — тайга. До ближайшего города можно добраться только на вертолете, теплоходе или вахтовке. Поселковые живут в таких условиях, в которых городские бы едва ли выдержали день. За что местные любят родные края и чем недовольны — в материале РИА Новости.

Усинская глубинка

Андрей Канев родился в Мутном Материке в 1947-м. Когда его предки обосновались здесь, поселок только строился.

"Мутный Материк образовался с первым его жителем. В 1871 году Андрей Семенович Артеев с пятью сыновьями отплыли из деревни Варыш Ижемской области. Бросили родное гнездо, поскольку стало тесно: населенный пункт стремительно развивался, им же хотелось уединения. И вышли на прибрежье Печоры, — начинает рассказ Канев. — После за ними потянулись и другие. Занимались скотоводством, оленеводством, смолокурением, земледелием. Поселок тогда носил имя своего основателя".

Андрей объясняет, почему переименовали в Мутный Материк: "Первую церковь здесь возвели в 1905-м. Своего батюшки не было, священники приезжали из других сел. Один из них и решил дать новое имя деревне. Поселок находится рядом с речкой у подножия высокого холма, который даже в солнечную погоду покрыт легкой дымкой. Поэтому "мутный" холм — такое же и село. А "материк" оттого, что по одну сторону — река Печора, по другую — тайга. Получается, мы совсем оторваны от Большой земли".

© Фото : из личного архива Ярослава Артеева Конь в упряжке © Фото : из личного архива Ярослава Артеева Конь в упряжке

Выехать из Мутного Материка — задача не из легких. Ближайший город — Усинск — более чем в 200 километрах. Чтобы попасть туда, нужно перебраться через Печору. В морозы можно на автомобиле по зимнику. Время в пути — около пяти часов. А летом — на лодке или теплоходе, у которого в неделю три рейса. В остальное время — только на вертолете.

"С транспортом сейчас туго. Раньше каждый день "аннушки" летали, а по реке — "ракеты". Теперь, к примеру, вертолет делает рейс всего два раза в неделю. В воздухе около 40 минут, 2500 рублей в одну сторону. На речном транспорте — 1500. Для местных большие деньги, — продолжает Канев. — В прежние времена чаще выезжали, мало ли кому куда надо: в командировку, на отдых или просто погулять по городу. Я вот пенсионер, в Усинск выбираюсь, только если нужно в больницу".

Медпомощь в поселке с населением под две тысячи человек оказывают в дневной амбулатории. "Первый медпункт открылся еще в тридцатых годах. В 1941-м появилась больница с двумя палатами, родильным отделением", — говорит собеседник. Постепенно медучреждение расширилось — амбулатория и участковая больница работали в отдельных зданиях.

"А потом прокатилась небезызвестная волна оптимизации. Добралась она и до усинской глубинки. В 2013-м 25 койко-мест сократили до пяти. А в январе 2015-го больница получила статус амбулатории. Если кому станет очень плохо, самый верный путь — санавиация. Во всех прочих случаях — своим ходом".

"Река захлебывается"

Какое-то время Канев прожил вдали от Мутного Материка: служил в Москве во внутренних войсках, потом учился на педагога по физике в Сыктывкаре. Но все же вернулся.

"С супругой познакомился в университете. Она совсем из другого селения, в тысяче километров от нас. Так что после учебы приехал я сюда уже не один. До пенсии работал учителем физики в школе. А жена там же директором. Теперь ее сменил мой старший сын. Была у нас еще дочка, но она трагически погибла — попала под машину. Дочка тоже в этой школе работала. У меня трое внуков — пока не знаем, пойдут ли по нашим стопам".

© Фото : из личного архива Ярослава Артеева Мутный Материк © Фото : из личного архива Ярослава Артеева Мутный Материк

Канев признается: о глобальном переезде задумывался не раз: все же с бытом непросто. "В поселке установлено несколько колонок, из них набираем воду в большие бочки. А дома уже разливаем по емкостям. К примеру, есть отдельная для стиральной машинки. На стирку — пять-шесть ведер. За водой хожу раза два в неделю. А моемся в бане. Говорю жене: "Давай все бросим — и в город!" Но не хочет, привыкла. Собственно, как и я".

Больше всего пенсионер переживает за Печору: уже не один десяток лет здесь разрабатывают месторождения, добывают нефть. "Река захлебывается от нефтяных разливов! Здоровой и хорошей рыбы совсем мало. Водятся только окунь, язь да щука, — вздыхает он. — Вообще, будущее Мутного Материка — в тумане. А нам бы так хотелось ясного неба!"

"Захаживают медведи"

В поселке есть одно "градообразующее" сельхозпредприятие. А так, у каждого — свое хозяйство. "Работают люди еще в котельных, на метеостанции, в магазинах. Конечно, ни одеждой, ни чем другим первой необходимости мы не обделены. Чего многим не хватает, так это возможности купить бензин в селе. Привозят из Усинска кто на чем", — рассказывает нам поселковый глава Константин Канев.

О проблеме с медобслуживанием ему, разумеется, хорошо известно. "Наша амбулатория находится в здании старой участковой больницы. А недавно построили новое, введут в эксплуатацию уже этим летом. Будет еще одна амбулатория". Впрочем, он признает, что это едва ли кардинально изменит ситуацию, ведь штат медработников по-прежнему будет скромным. "Лучше бы нам помогли с полноценной больницей. Пока же в амбулатории работают медсестры, санитарки, терапевт, педиатр да акушерка".

Мутный Материк считается одним из самых густонаселенных в усинской глубинке. "Есть еще пара деревень рядом с нами: в одной сорок человек, в другой около шестисот, — уточняет Канев. — Здесь все как родственники. Большая часть местных — коми".

© Фото : из личного архива Ярослава Артеева Закат © Фото : из личного архива Ярослава Артеева Закат

Хотя в целом обстановка в поселке спокойная, без "криминальных" инцидентов не обходится. "Рядом же тайга. Прошлой осенью к нам медведь зачастил, съел три собаки. Тогда нельзя было хищника отстреливать. А когда и другой стал наведываться, вышло республиканское постановление — дали добро на отстрел".

Собеседник говорит, что к здешнему образу жизни привык. "Я и сам коми. Мои предки были среди первых поселенцев. После школы отучился в Санкт-Петербурге в сельхозинституте, но все равно решил вернуться. Я ведь сельский человек".

Нет тела — нет дела

Местная жительница Наталья Ануфрева сообщила РИА Новости о том, что еще тревожит людей, помимо отсутствия хорошей больницы. "К примеру, смерть для жителей Мутного Материка — это не просто горе, но и большие хлопоты. Известно, что свидетельство выдают в морге. Ближайший — в Усинске! Везут тело до города кто на чем — в зависимости от сезона. Но ведь не у всех же есть личный транспорт — как правило, просят о помощи соседей", — сетует Наталья. По ее словам, если родные узнают, что близкому осталось жить совсем недолго, пытаются заранее получить свидетельство о смерти, "чтобы не "возиться" с мертвым телом".

"Я сама здесь выросла, помогала родителям в хозяйстве. Прошла курсы медсестры. Большую часть жизни проработала в яслях", — говорит собеседница.