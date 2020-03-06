В заповеднике на Камчатке сняли неудачную охоту росомахи

"Охота с треском провалилась, но шума было много", — рассказывает автор фотографий, сотрудница службы охраны заповедных территорий Нина Ким.

Она сняла, как хищник совершает обманный маневр, обходя небольшую стаю лебедей-кликунов, чтобы затем неожиданно прыгнуть за добычей. Краснокнижные птицы "раскусили" замысел росомахи и улетели. Впрочем, уточняют в пресс-службе заповедника, у зверя было мало шансов поймать лебедя на открытом пространстве при свете дня.