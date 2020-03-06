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2020-03-06T01:23+0300
https://ria.ru/20200306/1568209663.html
В заповеднике на Камчатке сняли неудачную охоту росомахи
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РИА Новости

В заповеднике на Камчатке сняли неудачную охоту росомахи

01:23 06.03.2020
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© Фото : Pixabay/skeezeРосомаха
Росомаха
© Фото : Pixabay/skeeze
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки неудачной охоты росомахи на лебедей.
"Охота с треском провалилась, но шума было много", — рассказывает автор фотографий, сотрудница службы охраны заповедных территорий Нина Ким.
Она сняла, как хищник совершает обманный маневр, обходя небольшую стаю лебедей-кликунов, чтобы затем неожиданно прыгнуть за добычей. Краснокнижные птицы "раскусили" замысел росомахи и улетели. Впрочем, уточняют в пресс-службе заповедника, у зверя было мало шансов поймать лебедя на открытом пространстве при свете дня.
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