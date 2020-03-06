Балатонская оборонительная операция (1945)

Балатонская операция – оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта (командующий – маршал Советского Союза Федор Толбухин) с участием 1-й Болгарской и 3-й Югославской армий, проведенная 6-15 марта 1945 года в районе озера Балатон ( Венгрия ) с целью отражения контрнаступления немецко-фашистских войск.

Разгромив в конце 1944 – начале 1945 года дебреценскую и будапештскую группировки противника, советские войска вышли в Западную Венгрию и создали благоприятные условия для продолжения наступления.

Однако в середине февраля советскому командованию стало известно о сосредоточении в районе озере Балатон крупных сил противника в целях готовящегося им контрнаступления. К реализации этого замысла были привлечены: немецкие 6-я танковая армия СС (переброшена из Арденн), 6-я армия, 2-я танковая армия и армейская группа "Е"; венгерская 3-я армия. Они насчитывали до 35 дивизий, из них 11 танковых, 431 тысячу солдат и офицеров, до шести тысяч орудий и минометов, 877 танков и штурмовых орудий, 900 бронетранспортеров и около 850 самолетов.

Наиболее сильная группировка, объединявшая три пехотные, две кавалерийские и девять танковых дивизий, пять отдельных батальонов тяжелых танков, две бригады и один дивизион штурмовых орудий, была сосредоточена между озерами Веленце и Балатон. В ней имелось 147 тысяч человек, 807 танков и штурмовых орудий и более 800 бронетранспортеров.

Немецко-фашистское командование надеялось рассечь 3-й Украинский фронт, выйти к Дунаю и во взаимодействии с наносившими другие удары 2-й танковой армией и армейской группой "Е" завершить его разгром по частям. Успех в операции предусматривалось достичь за счет внезапного массированного применения бронеобъектов, авиации и артиллерии на узких участках, прорыва обороны в кратчайшие сроки, стремительного развития наступления в глубину с тем, чтобы ошеломить советское командование и войска, парализовать их волю и способность к сопротивлению.

Советское командование приняло решение временно перейти силами 3-го Украинского фронта к обороне, после чего начать наступление в венском направлении.

К началу операции 3-й Украинский фронт имел в своем составе 37 стрелковых, три кавалерийские и шесть пехотных (болгарских) дивизий, более 407 тысяч человек, около семи тысяч орудий и минометов, 407 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 965 самолетов.

Наступление немецко-фашистских войск началось в ночь на 6 марта. Главный удар наносился между озерами Веленце и Балатон. Сосредоточивая на отдельных участках по 50-60 танков на один километр фронта, противник пытался расчленить советские войска и выйти к Дунаю.

Помимо главного удара, противник наносил два вспомогательных удара: из района южнее озера Балатон на Капошвар и с южного берега реки Дравы на город Печ.

Десять суток шли ожесточенные бои. Противнику ценой больших потерь (свыше 40 тысяч человек, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 300 орудий и минометов, более 250 самолетов) удалось лишь вклиниться в оборону советских войск южнее озера Веленце на 12 километров, а западнее канала Шарвиз – на 30 километров. 15 марта немецко-фашистские войска были вынуждены прекратить наступление и перейти к обороне.

Балатонская операция – последняя крупная оборонительная операция советских войск во время Великой Отечественной войны. Она является примером хорошей организации и умелого ведения обороны силами одного фронта на двух, далеко стоящих друг от друга направлениях. Благодаря маневру плотность артиллерии на отдельных направлениях достигала 160-170 орудий на один километр фронта. Для Балатонской операции было характерно применение в борьбе с танками всей артиллерии, в том числе зенитной, и авиации. За десять дней 17-я и 5-я воздушные армии произвели 5 277 самолето-вылетов, из них 50% – штурмовой авиацией на борьбу с танками противника.

В Балатонской оборонительной операции общие потери советских войск составили 32,9 тысячи человек , из них безвозвратные – 8,5 тысяч человек.

Несмотря на напряженность боевых действий, часть войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала, что позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

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