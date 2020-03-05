Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

По словам Асада, за последние два года состоялись встречи между сирийскими и турецкими представителями спецслужб.

"Наша общая с Россией цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — заявил Асад.

"Мы не можем прийти к такому результату, пока Эрдоган поддерживает террористов. Необходимо избавиться от поддержки террористов, тогда ситуация вернется (к прежней. — Прим. ред.)", — отметил сирийский лидер. По его словам, между народами вражды нет, а напряженность связана с политическими интересами.

Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

Эскалация конфликта в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали наступать на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате пострадали турецкие военные, хотя они вообще не должны были находиться в этом районе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

Ранее днем президент России принял в Кремле турецкого коллегу. В ходе шестичасовых переговоров стороны договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи.