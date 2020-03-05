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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T22:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568215992.html
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
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РИА Новости

Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

20:41 05.03.2020 (обновлено: 22:30 05.03.2020)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
КАИР, 5 мар — РИА Новости. Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
По словам Асада, за последние два года состоялись встречи между сирийскими и турецкими представителями спецслужб.
"Наша общая с Россией цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — заявил Асад.
"Мы не можем прийти к такому результату, пока Эрдоган поддерживает террористов. Необходимо избавиться от поддержки террористов, тогда ситуация вернется (к прежней. — Прим. ред.)", — отметил сирийский лидер. По его словам, между народами вражды нет, а напряженность связана с политическими интересами.
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Эскалация конфликта в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали наступать на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате пострадали турецкие военные, хотя они вообще не должны были находиться в этом районе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
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В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Ранее днем президент России принял в Кремле турецкого коллегу. В ходе шестичасовых переговоров стороны договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 9
Война в СирииВойна в СирииБашар АсадТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Асад, на чесноке считает, что может выставлять условия!)))))))))))))))))))))))))
5 марта, 20:46
vv.brand.v
4301548
Вас жестоко обманули. Россия считает Асада законным представителем Сирии, поэтому все договоренности проходят с учётом этого обстоятельства.
5 марта, 21:09
euex- ukrainian
4100002
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