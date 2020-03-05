В Стокгольме выявили еще 28 случаев заражения коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 5 мар - РИА Новости. Власти Стокгольмского региона сообщили в четверг о выявлении еще 28 случаев заражения коронавирусом, таким образом число заболевших на территории Швеции достигло 94 человек, сообщается на сайте администрации региона.
"Отчет за сегодняшний день показывает, что еще у 28 человек было выявлено заражение коронавирусом. Таким образом, всего в регионе 59 заболевших. Они находятся в карантине чтобы снизить риск распространения заболевания", - говорится в сообщении.
Общее число зараженных в Швеции в четверг достигло 94 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса