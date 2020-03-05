В Эквадоре число заразившихся коронавирусом выросло до 13 человек

МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Эквадора сообщил в четверг о трёх новых случаях заражения коронавирусом на территории страны, всего выявлены 13 пациентов.

"Минздрав выявил ещё трёх пациентов с коронавирусом, всего в Эквадоре 13 случаев", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Новые заражённые входят в ближний круг первой пациентки с коронавирусом, которая приехала в страну 14 февраля, и находятся в изоляции в своих домах с лёгкими симптомами ОРЗ. 71-летняя женщина находится в отделении интенсивной терапии местной больницы.

Министерство призывало граждан получать информацию о распространении инфекции из официальных источников - офиса президента, минздрава, МВД и МИДа.

Ранее представитель посольства России в Эквадоре сообщил РИА Новости, что дипмиссия информирует российских граждан о необходимых мерах безопасности и держит ситуацию на контроле.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.