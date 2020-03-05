В Центробанке рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Банке России дали рекомендации, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений, сообщила " Москва 24 ".

В пресс-службе Центробанка призвали не верить звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты, так как организация не работает напрямую с физлицами.

"Ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кешбэка в Центральном банке у граждан быть не может", — подчеркнули в ЦБ.

При подозрительных звонках от незнакомцев, представляющихся сотрудниками финансовых учреждений, следует сбрасывать вызов и самостоятельно звонить за уточнением в организацию, от имени которой якобы с вами связывались, предупредили специалисты. Причем набирать следует официальный номер телефона этой организации, а не тот, с которого поступил вызов.

В качестве примера подозрительного вызова представители ЦБ назвали предложения "спасти" деньги от мошенников, перевести на резервный счет, а также сообщения о различных выплатах, компенсациях, выигрышах в лотерею и других тому подобных.