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В Центробанке рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов
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РИА Новости

В Центробанке рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов

19:02 05.03.2020 (обновлено: 20:49 05.03.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Банке России дали рекомендации, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений, сообщила "Москва 24".
В пресс-службе Центробанка призвали не верить звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты, так как организация не работает напрямую с физлицами.
"Ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кешбэка в Центральном банке у граждан быть не может", — подчеркнули в ЦБ.
При подозрительных звонках от незнакомцев, представляющихся сотрудниками финансовых учреждений, следует сбрасывать вызов и самостоятельно звонить за уточнением в организацию, от имени которой якобы с вами связывались, предупредили специалисты. Причем набирать следует официальный номер телефона этой организации, а не тот, с которого поступил вызов.
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В качестве примера подозрительного вызова представители ЦБ назвали предложения "спасти" деньги от мошенников, перевести на резервный счет, а также сообщения о различных выплатах, компенсациях, выигрышах в лотерею и других тому подобных.
"Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из СМС, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке", — предостерегли в пресс-службе регулятора.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
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