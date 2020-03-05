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Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
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РИА Новости
Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совместную пресс-конференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Москве.
2020-03-05T20:16+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=335641&type=mp4
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Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция

20:16 05.03.2020
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Владимир Путин проводит совместную пресс-конференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Москве.
Лидеры три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
Основной темой переговоров стало обострение в сирийской провинции Идлиб. Перед началом саммита Путин заявил о необходимости "проговорить" с Эрдоганом сложившуюся ситуацию, чтобы не разрушались российско-турецкие отношения. Президент Турции, в свою очередь, выразил уверенность, что по итогам переговоров ситуация в Идлибе улучшится.
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РоссияВладимир ПутинМоскваТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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