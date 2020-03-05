Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция

Лидеры три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.

Основной темой переговоров стало обострение в сирийской провинции Идлиб. Перед началом саммита Путин заявил о необходимости "проговорить" с Эрдоганом сложившуюся ситуацию, чтобы не разрушались российско-турецкие отношения. Президент Турции, в свою очередь, выразил уверенность, что по итогам переговоров ситуация в Идлибе улучшится.