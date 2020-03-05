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2020-03-05T18:39+0300
https://ria.ru/20200305/1568211512.html
Помпео потребовал от Ирана вернуться к соблюдению ДНЯО
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РИА Новости

Помпео потребовал от Ирана вернуться к соблюдению ДНЯО

18:39 05.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Иран должен вернуться к соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Режим (власти Ирана – ред.) должен немедленно начать сотрудничество с МАГАТЭ и полностью соблюдать свои обязательства, данные МАГАТЭ в сфере безопасности", - заявил Помпео на пресс-конференции в четверг.
Госсекретарь сослался на доклады МАГАТЭ, из которых, по его словам, следует, что Иран скрывает ядерные материалы и деятельность в этой сфере вопреки своим обязательствам в рамках ДНЯО.
"Непредоставление Ираном ядерных материалов (для контроля), как говорится в отчете МАГАТЭ на этой неделе, представляет собой явное нарушение обязательств в сфере безопасности, которые предусмотрены ДНЯО", - добавил он.
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Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. В свою очередь Иран заявил, что требования МАГАТЭ основаны на попытках США и Израиля помешать сотрудничеству Тегерана и агентства.
По данным СМИ, которые ссылаются на доклад МАГАТЭ, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.
Также сообщалось о некоторых проблемах сотрудничества с Тегераном. В МАГАТЭ заявляли, что Иран не предоставил агентству доступ к двум объектам, а также воздерживается от содержательного обсуждения с целью ответить на вопросы агентства относительно возможного незадекларированного ядерного материала и связанной с этим деятельностью.
В МИД России заявили, что Иран привержен обязательствам в рамках МАГАТЭ, говорить о каких-либо нарушениях не приходится.
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Рафаэль ГроссиМайк ПомпеоДоговор о нераспространении ядерного оружияМАГАТЭИранСШАВ мире
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