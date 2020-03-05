Помпео потребовал от Ирана вернуться к соблюдению ДНЯО

"Режим (власти Ирана – ред.) должен немедленно начать сотрудничество с МАГАТЭ и полностью соблюдать свои обязательства, данные МАГАТЭ в сфере безопасности", - заявил Помпео на пресс-конференции в четверг.

Госсекретарь сослался на доклады МАГАТЭ, из которых, по его словам, следует, что Иран скрывает ядерные материалы и деятельность в этой сфере вопреки своим обязательствам в рамках ДНЯО.

"Непредоставление Ираном ядерных материалов (для контроля), как говорится в отчете МАГАТЭ на этой неделе, представляет собой явное нарушение обязательств в сфере безопасности, которые предусмотрены ДНЯО", - добавил он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. В свою очередь Иран заявил, что требования МАГАТЭ основаны на попытках США и Израиля помешать сотрудничеству Тегерана и агентства.

По данным СМИ, которые ссылаются на доклад МАГАТЭ, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.

Также сообщалось о некоторых проблемах сотрудничества с Тегераном. В МАГАТЭ заявляли, что Иран не предоставил агентству доступ к двум объектам, а также воздерживается от содержательного обсуждения с целью ответить на вопросы агентства относительно возможного незадекларированного ядерного материала и связанной с этим деятельностью.