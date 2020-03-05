Биеннале архитектуры в Венеции перенесли с мая на август

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Организаторы приняли решение перенести начало биеннале архитектуры в Венеции с мая на август из-за коронавируса, . Организаторы приняли решение перенести начало биеннале архитектуры в Венеции с мая на август из-за коронавируса, сообщает The Guardian.

Смотр самых невероятных сооружений начнется не 23 мая, как планировалось, а 29 августа, а завершится 29 ноября, как и предполагали изначально. Таким образом, время работы мероприятия сократили с шести месяцев до трех.

В этом году тематический вопрос биеннале — "Как мы можем уживаться друг с другом?" В ней примут участие архитекторы и организации из 60 стран.

Отмена очередного события международного масштаба поставила под вопрос проведение других крупных мероприятий, предполагающих участие большого числа людей: Чемпионата Европы по футболу 2020 году, Олимпиады в Токио и Международного кинофестиваля в Венеции, который по графику должен состояться в сентябре.