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2020-03-05T20:21+0300
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Биеннале архитектуры в Венеции перенесли с мая на август
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РИА Новости

Биеннале архитектуры в Венеции перенесли с мая на август

20:21 05.03.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Организаторы приняли решение перенести начало биеннале архитектуры в Венеции с мая на август из-за коронавируса, сообщает The Guardian.
Смотр самых невероятных сооружений начнется не 23 мая, как планировалось, а 29 августа, а завершится 29 ноября, как и предполагали изначально. Таким образом, время работы мероприятия сократили с шести месяцев до трех.
В этом году тематический вопрос биеннале — "Как мы можем уживаться друг с другом?" В ней примут участие архитекторы и организации из 60 стран.
Отмена очередного события международного масштаба поставила под вопрос проведение других крупных мероприятий, предполагающих участие большого числа людей: Чемпионата Европы по футболу 2020 году, Олимпиады в Токио и Международного кинофестиваля в Венеции, который по графику должен состояться в сентябре.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом по всему миру отменяют кинопоказы, переносят выставки и премьеры фильмов.
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