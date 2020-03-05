Силуанов прокомментировал предложенные поправки к Конституции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию обеспечат соблюдение социальных прав граждан России в любых экономических условиях, даже во время кризиса, заявил министр финансов Предложенные президентом РФ поправки в конституцию обеспечат соблюдение социальных прав граждан России в любых экономических условиях, даже во время кризиса, заявил министр финансов Антон Силуанов , выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.

"Если абстрагироваться от политических положений, они (поправки в Конституцию – ред.) направлены на то, чтобы подчеркнуть в основном законе права граждан - много очень социальной повестки включено в поправки к Конституции", – сказал Силуанов. Он напомнил, что сейчас социальные нормы в основном прописаны в специальных законах.

"Президент дает посыл, что в Основном законе будут закреплены максимально права граждан, которые должны соблюдаться, независимо от положения экономики, в разные этапы экономического развития. Даже в кризисные какие-то проявления, тем не менее, социальные права граждан будут соблюдаться беспрекословно", - добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.