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Силуанов прокомментировал предложенные поправки к Конституции
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РИА Новости

Силуанов прокомментировал предложенные поправки к Конституции

18:22 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию обеспечат соблюдение социальных прав граждан России в любых экономических условиях, даже во время кризиса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.
"Если абстрагироваться от политических положений, они (поправки в Конституцию – ред.) направлены на то, чтобы подчеркнуть в основном законе права граждан - много очень социальной повестки включено в поправки к Конституции", – сказал Силуанов. Он напомнил, что сейчас социальные нормы в основном прописаны в специальных законах.
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"Президент дает посыл, что в Основном законе будут закреплены максимально права граждан, которые должны соблюдаться, независимо от положения экономики, в разные этапы экономического развития. Даже в кризисные какие-то проявления, тем не менее, социальные права граждан будут соблюдаться беспрекословно", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.
"Мне кажется, это абсолютно правильно. Мы – социальное государство и должны в Основном законе эти социальные завоевания подтвердить и зафиксировать", – заявил Силуанов.
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Конституция РФАнтон СилуановГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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