Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил долгосрочную стратегию Совет ЕС в четверг утвердил долгосрочную стратегию Евросоюза по снижению выбросов парниковых газов, передаст ее в рамочную конвенцию ООН по изменению климата (РКИК ООН).

"Сегодня Совет от имени ЕС и государств-членов принял долгосрочную стратегию по снижению выбросов парниковых газов. Она будет передана в РКИК ООН в соответствии с Парижским соглашением", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

В документе подчеркивается, что Евросоюз полностью привержен долгосрочным целям Парижского соглашения по снижению выброса углекислого газа в атмосферу и поставил цель к 2050 году достичь климатической нейтральности в рамках стран-членов ЕС.

"ЕС также призывает все стороны Парижского соглашения обнародовать собственные стратегии", - подчеркнули в Совете ЕС.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.