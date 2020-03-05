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Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов
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РИА Новости

Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов

18:21 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил долгосрочную стратегию Евросоюза по снижению выбросов парниковых газов, передаст ее в рамочную конвенцию ООН по изменению климата (РКИК ООН).
"Сегодня Совет от имени ЕС и государств-членов принял долгосрочную стратегию по снижению выбросов парниковых газов. Она будет передана в РКИК ООН в соответствии с Парижским соглашением", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
В документе подчеркивается, что Евросоюз полностью привержен долгосрочным целям Парижского соглашения по снижению выброса углекислого газа в атмосферу и поставил цель к 2050 году достичь климатической нейтральности в рамках стран-членов ЕС.
"ЕС также призывает все стороны Парижского соглашения обнародовать собственные стратегии", - подчеркнули в Совете ЕС.
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О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.
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