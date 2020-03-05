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В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны
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РИА Новости

В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

18:13 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфТаганский район в Москве
Таганский район в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий слива керосина от объекта Министерства обороны РФ в пруд вблизи деревни Язово в новой Москве, сообщили РИА Недвижимость в департаменте природопользования Москвы.
Слив керосина произошел в понедельник, 2 марта, из цистерны объекта Министерства обороны РФ, напомнил собеседник агентства.
"Городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам", - отметил он.
Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, установлены боновые заграждения. Производится откачка загрязненного слоя воды в специальную герметичную емкость на территорию Минобороны для дальнейшей утилизации. Организован отбор проб воды во всех водных объектах ниже по течению (река Цыганка, река Сосенка, река Десна), добавил собеседник агентства.
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По его словам, принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна. А использование сорбента и откачка загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза. В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей.
Керосин имеет плотность ниже плотности воды, он локализуется в верхних слоях, не растворяется в воде и плохо осаждается. Поэтому угрозы поступления керосина в грунтовые воды нет. Это подтверждается отборами проб воды в колодце, роднике и артезианской скважине, проведенных 4 марта. Превышений концентраций нефтепродуктов не зафиксировано, сказал он.
Вся информация по результатам отбора проб передана в Московскую городскую военную прокуратуру, добавил собеседник агентства.
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Новая МоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
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