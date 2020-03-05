В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий слива керосина от объекта Принимаются все необходимые меры для устранения последствий слива керосина от объекта Министерства обороны РФ в пруд вблизи деревни Язово в новой Москве , сообщили РИА Недвижимость в департаменте природопользования Москвы.

Слив керосина произошел в понедельник, 2 марта, из цистерны объекта Министерства обороны РФ, напомнил собеседник агентства.

"Городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам", - отметил он.

Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, установлены боновые заграждения. Производится откачка загрязненного слоя воды в специальную герметичную емкость на территорию Минобороны для дальнейшей утилизации. Организован отбор проб воды во всех водных объектах ниже по течению (река Цыганка, река Сосенка, река Десна), добавил собеседник агентства.

По его словам, принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна. А использование сорбента и откачка загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза. В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей.

Керосин имеет плотность ниже плотности воды, он локализуется в верхних слоях, не растворяется в воде и плохо осаждается. Поэтому угрозы поступления керосина в грунтовые воды нет. Это подтверждается отборами проб воды в колодце, роднике и артезианской скважине, проведенных 4 марта. Превышений концентраций нефтепродуктов не зафиксировано, сказал он.