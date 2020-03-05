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Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины
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РИА Новости

Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

18:09 05.03.2020 (обновлено: 18:47 05.03.2020)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг во время встречи во Дворце Независимости в Минске вручил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины, передает корреспондент РИА Новости.
Указ о награждении Матвиенко этим орденом был подписан главой белорусского государства в апреле прошлого года накануне 70-летнего юбилея Матвиенко. Тогда пресс-служба белорусского лидера поясняла, что таким образом Лукашенко отметил вклад Матвиенко в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией.
Белорусский президент отметил, что хотел вручить орден в особой обстановке. "Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному", - сказал Лукашенко.
Матвиенко заявила, что награждение ее таким орденом теперь ко многому обязывает, и добавила, что это очень дорогая для нее награда. "Я с особо теплыми чувствами всегда к вам приезжаю и уезжаю, зарядившись этой теплотой", - сказала Матвиенко.
Она поблагодарила Лукашенко за приглашение посетить республику. "Давно не была, уже скучала", - отметила спикер Совфеда.
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Матвиенко назвала замечательной свою программу визита в Белоруссию, отметив, в частности, что состоялось посещение Храма-памятника в честь Всех святых в Минске. "Я привезла капсулу с ржевской землей. Вы знаете, под Ржевом была самая кровопролитная протяженная битва (периода Великой Отечественной войны – ред.). Трогательная была церемония (закладки капсулы с ржевской землей в нишу крипты храма, где хранятся останки воинов трех войн и сосуды с землей с мест исторических сражений и захоронений – ред.). Я рада, что часть этой земли, политая кровью и русских, и белорусов, и других народов, будет храниться в вашем храме, особенно это важно в год 75-летия Победы", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что восхищена этим храмом. "Он сам по себе замечательный, красивый. Но это еще совместили с залом памяти – для молодежи, для детей, для всех нас, чтобы мы могли прийти поклониться", - продолжила председатель Совфеда.
Лукашенко отметил, что очень рад приезду Матвиенко в Белоруссию. "Мы с Натальей Ивановной (Кочановой, спикером верхней палаты белорусского парламента – ред.) давно Вас ждали, готовились, как Вас тут лучше, по-домашнему, встретить", - добавил президент. Он также подарил Матвиенко икону святой Валентины Минской и книгу с белорусскими рецептами.
Орденом Франциска Скорины в Белоруссии награждаются за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, пропаганды культурного наследия белорусского народа, а также за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.
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МинскРоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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