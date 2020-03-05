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Помпео призвал прекратить насилие в Афганистане
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РИА Новости

Помпео призвал прекратить насилие в Афганистане

18:07 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА новости. Недавние случаи насилия в Афганистане должны немедленно прекратиться для продвижения вперед мирного процесса, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Насилие, которое мы видим в последние несколько дней, неприемлемо. Оно должно прекратиться для возможности установления мира", - заявил Помпео в ходе брифинга для журналистов в госдепартаменте США.
Он подчеркнул, что главную роль в урегулировании должны играть сами афганцы.
В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд. Подчеркивалось, что эти действия являются ответом на атаки движения в отношении афганских вооруженных сил, которые являются союзником США. Американское командование призвало талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых обязательств в рамках соглашения о мире, подписанного 29 февраля в Дохе. Договоренность предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. В российском МИД, комментируя удары США по талибам заявили, что они нарушают соглашение.
Мюнхенская конференция по безопасности
4 марта, 19:12
Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана
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Майк ПомпеоАфганистанСШАВ мире
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