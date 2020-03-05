Помпео призвал прекратить насилие в Афганистане

"Насилие, которое мы видим в последние несколько дней, неприемлемо. Оно должно прекратиться для возможности установления мира", - заявил Помпео в ходе брифинга для журналистов в госдепартаменте США.

В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд. Подчеркивалось, что эти действия являются ответом на атаки движения в отношении афганских вооруженных сил, которые являются союзником США. Американское командование призвало талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых обязательств в рамках соглашения о мире, подписанного 29 февраля в Дохе. Договоренность предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. В российском МИД, комментируя удары США по талибам заявили, что они нарушают соглашение.