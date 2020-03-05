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2020-03-05T18:04+0300
https://ria.ru/20200305/1568209748.html
Россия обеспечит доступные круглогодичные авиаперевозки в Арктике
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РИА Новости

Россия обеспечит доступные круглогодичные авиаперевозки в Арктике

18:04 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Налаживание доступных для жителей круглогодичных магистральных, межрегиональных и региональных авиаперевозок названо одной из основных задач социального развития Арктической зоны РФ, говорится в указе об утверждении основ госполитики России в Арктике до 2035 года.
Указ в четверг подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных (региональных) авиаперевозок по доступным ценам", - говорится в документе, в котором названы основные задачи в сфере соцразвития Арктической зоны РФ.
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