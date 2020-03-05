"Талибан" делает все для выполнения мирных соглашений, считает Помпео

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США уверены, что руководство афганского движения "Талибан" делает все для выполнения мирных соглашений, подписанных 29 февраля, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы видим, что руководство "Талибан" серьезно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом. Мы до сих пор уверены в том, что руководство "Талибан" работает над тем, чтобы выполнить свои обязательства. Мы работаем над выполнением своих", - заявил Помпео на пресс-конференции.
По его словам, спецпредставитель Залмай Халилзад сейчас находится в Кабуле, где работает над созданием условий для начала внутриафганских переговоров, включая обмен пленными.
Госсекретарь добавил, что выполнение всех деталей соглашения будет обязательно проверяться.
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