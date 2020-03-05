"Талибан" делает все для выполнения мирных соглашений, считает Помпео

"Мы видим, что руководство "Талибан" серьезно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом. Мы до сих пор уверены в том, что руководство "Талибан" работает над тем, чтобы выполнить свои обязательства. Мы работаем над выполнением своих", - заявил Помпео на пресс-конференции.