Эксперты назвали лучшие пляжи мира

В очередной раз первое место занял Baia do Sancho на острове Фернандо-де-Норонья в Бразилии. Эксперты отмечают кристально чистую воду, идеальную для дайвинга. "Когда идешь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж", - отзываются о нем.

Также в списке Spiaggia dei Conigli на Сицилии, Prainhas do Pontal do Atalaia в Бразилии, Seven Mile Beach на острове Большой Кайман, Eagle Beach в Арубе, Flamenco Beach в Пуэрто-Рико, Varadero Beach на Кубе и Kleftiko Beach на Кикладских островах в Греции.