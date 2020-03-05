Эксперты назвали лучшие пляжи мира

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сайт о путешествиях Tripadvisor Сайт о путешествиях Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира.

Список составлен по отзывам миллионов пользователей. Сервис ежегодно анализирует мнения путешественников за двенадцать месяцев и составляет рейтинг самых красивых пляжей мира.

В очередной раз первое место занял Baia do Sancho на острове Фернандо-де-Норонья в Бразилии. Эксперты отмечают кристально чистую воду, идеальную для дайвинга. "Когда идешь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж", - отзываются о нем.

На втором — Grace Bay архипелага Теркс и Кайкос, расположенного в Атлантическом океане, юго-восточнее Багам. "Сверкающий белый песок и теплые ласковые волны. Вода такого удивительного цвета, что даже сердце начинает биться сильнее", — написал о нем путешественник.

На третьем — Playa Paraiso на Кубе. Мнения самые восторженные: “Песок настолько тонкий и мягкий, что напоминает муку. Океан удивительно безмятежен. Все, что вам понадобится для счастья, — шезлонг и бокал пина колады".