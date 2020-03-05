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Туризм
2020-03-05T20:36+0300
https://ria.ru/20200305/1568207624.html
Эксперты назвали лучшие пляжи мира
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РИА Новости

Эксперты назвали лучшие пляжи мира

20:36 05.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do SanchoПляж Baia do Sancho в Бразилии
Пляж Baia do Sancho в Бразилии
CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do Sancho
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сайт о путешествиях Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира.
Список составлен по отзывам миллионов пользователей. Сервис ежегодно анализирует мнения путешественников за двенадцать месяцев и составляет рейтинг самых красивых пляжей мира.
В очередной раз первое место занял Baia do Sancho на острове Фернандо-де-Норонья в Бразилии. Эксперты отмечают кристально чистую воду, идеальную для дайвинга. "Когда идешь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж", - отзываются о нем.
На втором — Grace Bay архипелага Теркс и Кайкос, расположенного в Атлантическом океане, юго-восточнее Багам. "Сверкающий белый песок и теплые ласковые волны. Вода такого удивительного цвета, что даже сердце начинает биться сильнее", — написал о нем путешественник.
На третьем — Playa Paraiso на Кубе. Мнения самые восторженные: Песок настолько тонкий и мягкий, что напоминает муку. Океан удивительно безмятежен. Все, что вам понадобится для счастья, — шезлонг и бокал пина колады".
Также в списке Spiaggia dei Conigli на Сицилии, Prainhas do Pontal do Atalaia в Бразилии, Seven Mile Beach на острове Большой Кайман, Eagle Beach в Арубе, Flamenco Beach в Пуэрто-Рико, Varadero Beach на Кубе и Kleftiko Beach на Кикладских островах в Греции.
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