Развитие туризма вошло в число основных задач в Арктике

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, а также сохранение и развитие народных промыслов и ремесел названы в числе основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны РФ.

"Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны Российской Федерации являются: стимулирование местного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия; развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма; сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам", - говорится в документе.