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Развитие туризма вошло в число основных задач в Арктике
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РИА Новости

Развитие туризма вошло в число основных задач в Арктике

17:42 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный арктический форум "Арктика – территория диалога"
Международный арктический форум Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, а также сохранение и развитие народных промыслов и ремесел названы в числе основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны РФ.
Указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года в четверг подписал президент России Владимир Путин.
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"Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны Российской Федерации являются: стимулирование местного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия; развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма; сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам", - говорится в документе.
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