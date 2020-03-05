В Японии число заразившихся новым коронавирусом достигло 1055 человек

Большая часть из них - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", который с 5 по 19 февраля находился на карантине в Японии. Министерство здравоохранения Японии уточнило в четверг, что на его борту заразились 696, а не 706 человек, как считалось ранее.