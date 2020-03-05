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Рязанская область
Рязанская область
2020-03-05T17:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568205961.html
Любимов: нацпроекты открывают новые возможности для регионов
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РИА Новости

Любимов: нацпроекты открывают новые возможности для регионов

17:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Национальные проекты, инициированные президентом России, открывают новые возможности для регионов страны, сказал в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на церемонии открытия детского сада №37 в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани.
Новый детский сад, рассчитанный на 220 детей, построен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость объекта составила свыше 213 миллиона рублей, средства на строительство были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Заведующая детским садом Елена Матюкина показала Любимову просторные помещения для детей с игровыми зонами и спальнями, пищеблок, зимний сад, изо- и мультстудии, сенсорную и кружковую комнаты, кабинеты психолога, логопеда, медработника, музыкальный зал. Все помещения оснащены современным оборудованием. Губернатор поздравил педагогический коллектив, родителей и детей с началом работы детского сада. Он отметил, что микрорайон Дашково-Песочня динамично развивается, растут жилые кварталы, новые дома заселяются молодыми семьями с детьми.
"Социальные учреждения здесь не строились давно. И сейчас мы восполняем пробел за счет инициированных президентом России национальных проектов. Это новые возможности для регионов и всей нашей страны. Выделяются очень большие финансовые средства, которые позволяют нам создавать современные объекты для детей и взрослых. Детский сад №37 оснащен современным развивающим оборудованием. Именно так нужно комплектовать все наши дошкольные учреждения", – сказал губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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По словам Любимова, в этом году в Дашково-Песочне будет строиться еще один детсад на 290 мест, который станет самым большим в городе за последние десятилетия.
"В ближайшие годы нам необходимо возвести еще как минимум восемь детсадов, построить или организовать 13 школ. Нацпроекты дают такую возможность региону. В первую очередь, будем стараться найти земельные участки в тех микрорайонах, которые нуждаются в новых объектах. Это непросто, но необходимо делать. Планы есть, они подкреплены финансированием, и с помощью федерального бюджета мы их обязательно реализуем", - сказал Любимов.
В подарок новому детскому саду глава области вручил телевизор, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
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