Любимов: нацпроекты открывают новые возможности для регионов

РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Национальные проекты, инициированные президентом России, открывают новые возможности для регионов страны, сказал в четверг губернатор Рязанской области Национальные проекты, инициированные президентом России, открывают новые возможности для регионов страны, сказал в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на церемонии открытия детского сада №37 в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани

Новый детский сад, рассчитанный на 220 детей, построен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость объекта составила свыше 213 миллиона рублей, средства на строительство были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Заведующая детским садом Елена Матюкина показала Любимову просторные помещения для детей с игровыми зонами и спальнями, пищеблок, зимний сад, изо- и мультстудии, сенсорную и кружковую комнаты, кабинеты психолога, логопеда, медработника, музыкальный зал. Все помещения оснащены современным оборудованием. Губернатор поздравил педагогический коллектив, родителей и детей с началом работы детского сада. Он отметил, что микрорайон Дашково-Песочня динамично развивается, растут жилые кварталы, новые дома заселяются молодыми семьями с детьми.

"Социальные учреждения здесь не строились давно. И сейчас мы восполняем пробел за счет инициированных президентом России национальных проектов. Это новые возможности для регионов и всей нашей страны. Выделяются очень большие финансовые средства, которые позволяют нам создавать современные объекты для детей и взрослых. Детский сад №37 оснащен современным развивающим оборудованием. Именно так нужно комплектовать все наши дошкольные учреждения", – сказал губернатор.

По словам Любимова, в этом году в Дашково-Песочне будет строиться еще один детсад на 290 мест, который станет самым большим в городе за последние десятилетия.

"В ближайшие годы нам необходимо возвести еще как минимум восемь детсадов, построить или организовать 13 школ. Нацпроекты дают такую возможность региону. В первую очередь, будем стараться найти земельные участки в тех микрорайонах, которые нуждаются в новых объектах. Это непросто, но необходимо делать. Планы есть, они подкреплены финансированием, и с помощью федерального бюджета мы их обязательно реализуем", - сказал Любимов.