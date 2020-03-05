Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Современные мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Арктике, говорится в документе об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов", - говорится в документе.
Кроме того, Россия продолжит работы по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике.