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Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы
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РИА Новости

Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы

17:27 05.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг
Арктический архипелаг
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктический архипелаг. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Современные мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Арктике, говорится в документе об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов", - говорится в документе.
Кроме того, Россия продолжит работы по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике.
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