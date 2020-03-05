Во Франции зафиксировали две новых смерти от коронавируса

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Два новых смертельных исхода от Два новых смертельных исхода от коронавируса зафиксированы во Франции , число заболевших выросло до 377 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique.

"Коронавирус: за 24 часа - 92 новых подтвержденных случая во Франции. Общее число подошло к 377 подтвержденным случаям. Две новых жертвы: общее число умерших составляет шесть", - сообщает телеканал.

Сутки назад число заразившихся на территории Франции составляло 285 человек, жертвами вируса на тот момент были четыре человека.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.