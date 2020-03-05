В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым Число случаев заражения новым коронавирусом Нидерландах достигло 82, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось о 38 заразившихся.

По мнению главы минздрава Бруно Брёйнса, такой резкий рост может быть связан с тем, что люди с жалобами, вероятно, не сразу обратились за медицинской помощью, передает газета Parool.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.