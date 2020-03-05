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Разграничение континентального шельфа внесли в госполитику по Арктике
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РИА Новости

Разграничение континентального шельфа внесли в госполитику по Арктике

17:22 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане с учетом национальных интересов России указано в основах госполитики в Арктике на период до 2035 года, утвержденной президентом России.
"Сохранение взаимодействия с арктическими государствами по вопросу разграничения континентального шельфа в северном Ледовитом океане с учетом национальных интересов Российской Федерации, на основе норм международного права и достигнутых договоренностей", - говорится в документе.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
В октябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
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