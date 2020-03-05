Россия увеличила прогноз по добыче газа в 2020 году на 6,1 процента

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия увеличила прогноз по добыче газа в 2020 году на 6,1%, до 743,1 миллиарда кубометров по сравнению с прежними ожиданиями, следует из распоряжения правительства РФ по внесению изменений в госпрограмму "Развитие энергетики".

Также прогноз повышен и на 2021 год - с 709,2 до 750,1 миллиарда кубометров, на 2022 год - с 724,5 до 758,1 миллиарда кубометров. План на 2023 год повышен с 741,3 до 773,1 миллиарда кубометров, на 2024 год - с 756,6 до 795,1 миллиарда кубометров.