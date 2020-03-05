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2020-03-05T17:19+0300
https://ria.ru/20200305/1568204913.html
Россия увеличила прогноз по добыче газа в 2020 году на 6,1 процента
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РИА Новости

Россия увеличила прогноз по добыче газа в 2020 году на 6,1 процента

17:19 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовый вентиль
Газовый вентиль
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Газовый вентиль. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия увеличила прогноз по добыче газа в 2020 году на 6,1%, до 743,1 миллиарда кубометров по сравнению с прежними ожиданиями, следует из распоряжения правительства РФ по внесению изменений в госпрограмму "Развитие энергетики".
В прежней редакции документа добыча природного и попутного газа в 2020 году ожидалась на уровне 699 миллиардов кубометров.
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Также прогноз повышен и на 2021 год - с 709,2 до 750,1 миллиарда кубометров, на 2022 год - с 724,5 до 758,1 миллиарда кубометров. План на 2023 год повышен с 741,3 до 773,1 миллиарда кубометров, на 2024 год - с 756,6 до 795,1 миллиарда кубометров.
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РоссияЭкономика
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