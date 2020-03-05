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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-05T16:45+0300
https://ria.ru/20200305/1568202793.html
Китай укрепляет сотрудничество в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Китай укрепляет сотрудничество в борьбе с коронавирусом

16:45 05.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 5 мар – Проект "Россия-Китай: Главное". Глобальное распространение коронавирусной пневмонии COVID-19 сделало как никогда актуальной китайскую концепцию "глобального сообщества с единой судьбой". Эта выдвинутая в 2012 году нынешним председателем КНР Си Цзиньпином идея заключается в объединении усилий международного сообщества для решения насущных глобальных проблем несмотря на существующие между странами различия в политическом устройстве, культуре и экономическом развитии.
Практика глобальной борьбы с коронавирусом нового типа показывает, что именно такой подход на сегодня наиболее эффективен. Однако сначала все шло не так гладко. На заре распространения COVID-19 Китай пытались изолировать, навесить на него ярлык "чумного" и свалить на него все грехи за подрыв глобальной санитарной безопасности. В зарубежных медиа новый коронавирус называли исключительно "уханьским" или "китайским". Первой к голосу разума воззвала Всемирная организация здравоохранения. Присваивая официальное наименование новой коронавирусной болезни – COVID-19 - в ВОЗ подчеркнули, что нельзя "навешивать ярлыки": прикреплять название к географической локации, видам животных, культуре или профессии.
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Позже эксперты стали признавать: тот факт, что Китай больше прочих пострадал от новой инфекции, далеко не значит, что именно он ее распространял. 27 февраля главный эпидемиолог и пульмонолог КНР Чжун Наньшань отметил, что хотя первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Китае, источник коронавируса нового типа мог находиться за пределами КНР. На этой неделе тому появились дополнительные доказательства. Выявив мутации коронавируса нового типа, ученые пекинского университета и Академии наук КНР констатировали: наличие разных мутаций свидетельствует о том, что в мире изначально могло существовать более одного источника распространения инфекции, а также более одной цепи передачи инфекции в дикой природе.
Новые научные факты сводят на нет попытки развешивать ярлыки или искать виновных. Более того, в докладе посетивших Китай экспертов ВОЗ отмечается: если бы не беспрецедентные меры Китая по борьбе с заболеванием – распространение коронавируса по миру было бы куда более стремительным. В мире крепнет понимание того, что COVID-19 - это общая угроза, с которой нужно бороться сообща. Китаю, который находится "на передовой" борьбы с коронавирусом сегодня помогают всеми миром: материальную помощь оказали уже 62 государства и семь международных организаций. Помогают кто чем может: если нет масок или медикаментов – шлют провиант, собирают деньги. Так, Мьянма отправила в поддержу КНР партии риса, Шри-Ланка – чай, Монголия – 30 тыс. овец. Замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй рассказал трогательную историю о том, как одна 10-летняя монгольская девочка собрала все свои сбережения из карманных денег, чтобы оказать помощь КНР в борьбе с эпидемией.
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Впрочем, Китай является не только реципиентом зарубежной помощи, но и сам активно помогает зарубежным партнерам бороться с инфекцией. В Иран отправлена партия медикаментов и группа экспертов-медиков. Маски, защитные очки и другие средства защиты безвозмездно отправляют из КНР в Японию, Республику Корея, Италию – все страны, наиболее пострадавшие от нового заболевания. В этой деятельности участвует не только китайское государство, но и частный бизнес. Так, корпорация Alibaba 2 марта отправила в Японию миллион медицинских масок, а ассоциация предпринимателей китайского города Вэньчжоу выслала в Италию крупную партию защитных очков.
"В эпоху глобализации все страны мира взаимосвязаны. Перед лицом эпидемии никто не может выстоять в одиночку. Это угроза для всех нас, и мы должны действовать как единое целое", - подвел итог ситуации замглавы китайской дипломатии Ма Чжаосюй.
"Вирус не знает границ. Это общий вызов всему человечеству. Перед его лицом мы должны встать плечом к плечу. Наша борьба с COVID-19 – доказательство того, что все мы - часть глобального сообщества с единой судьбой, что мы должны совместно строить и поддерживать его", - подчеркнул посол КНР в Великобритании Лю Сяомин.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинВ мире
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