Духовный лидер друзов на встрече с Лазаром попросил о помощи в Сирии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Друзы просят российских военнослужащих взять их общину в Сирии под защиту, об этом заявил духовный лидер израильских друзов шейх Муафик Тариф на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром.

Шейх прибыл в резиденцию главного раввина в Марьиной Роще с делегацией посольства Израиля в России, в ходе встречи он рассказал о непростом положении его единоверцев в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Лазара.

Община друзов в Сирии насчитывает более 1 миллиона человек. На сегодняшний день сирийские друзы живут в основном в четырех точках страны: в районе Джебель-Друз (горы Авран), в окрестностях Дамаска, вблизи израильской границы в районе Голан и около границы с Турцией, где сейчас проходят ожесточенные бои. Деревни друзов подвергаются нападению со стороны террористических организаций.

"Лидер друзов выразил надежду, что общину его единоверцев в Сирии может взять под защиту российский контингент Вооруженных сил, несущий службу в этой стране. Он напомнил, что в нынешней ситуации в защите нуждаются не только друзы, но и другие меньшинства этой страны", - говорится в пресс-релизе.

Шейх Тариф охарактеризовал положение как "очень тяжелое, как экономическое, так и чисто гуманитарное". "Сирийским друзам нужна помощь. Если никто не поможет, сложно представить, что будет" - сказал духовный лидер израильских друзов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также попросил главного раввина России рассказать руководству российского внешнеполитического и оборонного ведомств об отчаянном положении сирийских друзов.

"Мы очень ценим все, что вы делаете. Вы принадлежите к тем людям, которые творят добро для своих братьев и сестер, не делая при этом лишнего шума. Положение очень непростое, и здесь нет легкого решения", – сказал в свою очередь раввин Лазар.

Он заверил гостя, что постарается привлечь госструктуры и религиозных лидеров для решения этой гуманитарной проблемы.