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Религия и мировоззрение
2020-03-05T16:44+0300
https://ria.ru/20200305/1568202707.html
Духовный лидер друзов на встрече с Лазаром попросил о помощи в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563973223_0:346:2206:1587_1036x0_80_0_0_d229b9ae31fc5a0eb4b250607f0ad33a.jpg
РИА Новости

Духовный лидер друзов на встрече с Лазаром попросил о помощи в Сирии

16:44 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Друзы просят российских военнослужащих взять их общину в Сирии под защиту, об этом заявил духовный лидер израильских друзов шейх Муафик Тариф на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром.
Шейх прибыл в резиденцию главного раввина в Марьиной Роще с делегацией посольства Израиля в России, в ходе встречи он рассказал о непростом положении его единоверцев в Сирии, сообщила в четверг пресс-служба Лазара.
Община друзов в Сирии насчитывает более 1 миллиона человек. На сегодняшний день сирийские друзы живут в основном в четырех точках страны: в районе Джебель-Друз (горы Авран), в окрестностях Дамаска, вблизи израильской границы в районе Голан и около границы с Турцией, где сейчас проходят ожесточенные бои. Деревни друзов подвергаются нападению со стороны террористических организаций.
"Лидер друзов выразил надежду, что общину его единоверцев в Сирии может взять под защиту российский контингент Вооруженных сил, несущий службу в этой стране. Он напомнил, что в нынешней ситуации в защите нуждаются не только друзы, но и другие меньшинства этой страны", - говорится в пресс-релизе.
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Шейх Тариф охарактеризовал положение как "очень тяжелое, как экономическое, так и чисто гуманитарное". "Сирийским друзам нужна помощь. Если никто не поможет, сложно представить, что будет" - сказал духовный лидер израильских друзов, слова которого приводятся в сообщении.
Он также попросил главного раввина России рассказать руководству российского внешнеполитического и оборонного ведомств об отчаянном положении сирийских друзов.
"Мы очень ценим все, что вы делаете. Вы принадлежите к тем людям, которые творят добро для своих братьев и сестер, не делая при этом лишнего шума. Положение очень непростое, и здесь нет легкого решения", – сказал в свою очередь раввин Лазар.
Он заверил гостя, что постарается привлечь госструктуры и религиозных лидеров для решения этой гуманитарной проблемы.
Как напомнили в пресс-службе главного раввина России, община израильских друзов полностью интегрирована в израильское общество. Ее члены несут службу в Армии обороны Израиля.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарСирия
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