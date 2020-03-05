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В Тамбовской области экс-полицейского осудили за избиение задержанного
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РИА Новости

В Тамбовской области экс-полицейского осудили за избиение задержанного

16:42 05.03.2020 (обновлено: 16:44 05.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к 4,5 года колонии бывшего полицейского, который избил в отделе отказавшегося подписывать протокол задержанного, а также угрожал убить молодого человека, к которому испытывал неприязнь, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 4 октября 2018 года сотрудники полиции на проезжей части около кафе в городе Жердевка увидели нетрезвого мужчину, которого для составления административного материала доставили в отдел.
"В отделе полиции мужчина стал возмущаться по поводу задержания, а затем отказался подписывать административные материалы, чем разозлил одного из полицейских, который сначала несколько раз ударил его резиновой палкой, а после в служебном кабинете подверг избиению, нанеся множественные удары кулаком по голове и туловищу", - говорится в сообщении.
В результате избиения 31-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра, "ссадины и кровоподтеки различных частей тела".
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"Кроме этого, в декабре 2018 года в нерабочее время осужденный, держа в руках металлический баллонный ключ, высказывал угрозы убийством в адрес 21-летнего молодого человека, к которому испытывал личную неприязнь", - информирует следствие.
В отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Жердевскому району было возбуждено дело по статьям "превышение должностных полномочий с применением насилия" и "угроза убийством".
"Несмотря на отрицание фигурантом причастности к совершению указанных преступлений, следствием собрана достаточная доказательственная база его виновности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следствие.
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