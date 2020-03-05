В Тамбовской области экс-полицейского осудили за избиение задержанного

"В отделе полиции мужчина стал возмущаться по поводу задержания, а затем отказался подписывать административные материалы, чем разозлил одного из полицейских, который сначала несколько раз ударил его резиновой палкой, а после в служебном кабинете подверг избиению, нанеся множественные удары кулаком по голове и туловищу", - говорится в сообщении.