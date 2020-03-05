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2020-03-05T16:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568201782.html
X5 начала в 2019 году сотрудничать с 1245 российскими производителями
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РИА Новости

X5 начала в 2019 году сотрудничать с 1245 российскими производителями

16:30 05.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПокупатели выходят из магазина сети "Пятерочка"
Покупатели выходят из магазина сети Пятерочка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в 2019 году начал сотрудничать с 1245 российскими поставщиками из 71 региона в целях обеспечения максимального присутствия продукции локальных производителей в своих магазинах, сообщает компания.
Всего в магазинах X5 представлена продукция 5950 поставщиков.
"По итогам 2019 года доля местных производителей в товарообороте торговых сетей "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" в ряде субъектов РФ превысила 40%. Новые производители пополнили ассортимент магазинов сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" преимущественно в "свежих" категориях (молочной и мясной гастрономии, овощах и фруктах), а также бакалее и других", - отмечается в сообщении.
Самыми активными в 2019 году стали производители из Центрального федерального округа – 449 партнёров начали сотрудничество с X5, 346 из которых зарегистрированы в Москве и Подмосковье. В СЗФО договоры на поставку продукции в магазины Х5 заключили 189 локальных производителей, в ПФО – 189, в СФО – 150, в ЮФО – 133, в УрФО – 100 и в СКФО – 34 новых поставщика.
"Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Партнёры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции", - сообщили в компании.
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Для укрепления связей с партнёрами Х5 проводит в регионах присутствия деловые форумы "Диалог Х5", где представители ритейлера рассказывают о трендах на потребительском рынке, стратегии компании, инструментах развития отношений с поставщиками. В 2019 году прошли пять таких форумов. Также в прошлом году проведены пять мероприятий для производителей в рамках "Советов рынка" совместно с представителями ТПП и пять обучающих семинаров совместно с Корпорацией МСП для центров компетенций и сельхозпроизводителей.
В общей сложности в прошлом году Х5 организовала 45 мероприятий в 36 регионах, в которых приняли участие более 1500 локальных поставщиков. Помимо этого, регулярно проводятся вебинары для производителей по вопросам взаимодействия с торговой сетью, маркетинговым возможностям, требованиям к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции.
По словам директора "Ядринского мясокомбината ЧПС" в Чувашии Максима Марышева, сотрудничество с X5 — "это устойчивое развитие и гарантия стабильного роста бизнеса", и поставщиком Х5 стать несложно. "Соблюдая все нормы, условия и при соблюдении всех пунктов договора это вполне выполнимо. Нужно следить за качеством товара, соблюдением условий и сроков хранения, своевременной обработкой заказов. На начальном этапе сотрудничества с X5 в прошлом году мы были представлены более чем в 150 магазинах в Чебоксарах, сейчас их стало больше на 30%", - сказал он.
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По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, то, что крупные продуктовые ритейлеры увеличивают количество поставщиков – нормальная практика. Из года в год стратегии сетей претерпевают изменения в связи с изменением конъюнктуры рынка, политикой конкурентов и запросов покупателей.
"Рост числа поставщиков в сетях X5 Retail Group связан с тем, что за прошлый год торговые площади ритейлера выросли на 12%, общее число магазинов увеличилось на 1866 точек. Х5 – лидер продуктового ритейла в России и привлечение новых локальных производителей – это экономическая необходимость, связанная с тем, что поставки нужно обеспечивать бесперебойно, необходимо увеличивать ассортимент. Увеличение числа поставщиков из Южного Федерального округа также логично: этот регион является лидером по производству и ассортимента сельхозпродукции. То, что крупнейший ритейлер в стране приобретает продукцию в регионе, безусловно, является стимулом для развития сельского хозяйства и малого бизнеса", - прокомментировал Сигал.
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X5 Retail GroupНовости компаний - Экономика
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