"Аэрофлот" не планирует отменять направления из-за коронавируса

Отвечая на вопрос, планирует ли компания убрать какие-то маршруты, например, в Китай, он сказал: "Все значительно сложнее. Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты – очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут. Международные пассажирские перевозки - это сложный и конкурентный рынок".