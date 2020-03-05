Клишас рассказал о ходе обсуждения поправок к Конституции

"Есть большой массив поправок, которые мы продолжаем сегодня обрабатывать, они в дальнейшем будут предложены для использования в федеральных законах, региональном законодательстве, подзаконных актах. Президенту мы составим соответствующий доклад, где изложим содержание, суть и обоснование этих поправок", - сказал Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".