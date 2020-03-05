Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T16:21+0300
https://ria.ru/20200305/1568201198.html
Клишас рассказал о ходе обсуждения поправок к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1036x0_80_0_0_8de403d4bc998123faf6550d072e843b.jpg
РИА Новости

Клишас рассказал о ходе обсуждения поправок к Конституции

16:21 05.03.2020
219
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рабочая группа по обсуждению поправок в Конституцию РФ продолжает работу над ними, те предложения, которые не найдут отражения в новой редакции основного закона, войдут в федеральные законы и нормативные акты, сообщил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.
"Есть большой массив поправок, которые мы продолжаем сегодня обрабатывать, они в дальнейшем будут предложены для использования в федеральных законах, региональном законодательстве, подзаконных актах. Президенту мы составим соответствующий доклад, где изложим содержание, суть и обоснование этих поправок", - сказал Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 12:30
Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 11:42
Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
200032
Обсудить 1
РоссияАндрей КлишасКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Лента новостейМолния