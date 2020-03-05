Клишас рассказал о ходе обсуждения поправок к Конституции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рабочая группа по обсуждению поправок в Конституцию РФ продолжает работу над ними, те предложения, которые не найдут отражения в новой редакции основного закона, войдут в федеральные законы и нормативные акты, сообщил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.
"Есть большой массив поправок, которые мы продолжаем сегодня обрабатывать, они в дальнейшем будут предложены для использования в федеральных законах, региональном законодательстве, подзаконных актах. Президенту мы составим соответствующий доклад, где изложим содержание, суть и обоснование этих поправок", - сказал Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.