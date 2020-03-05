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Владимир Макей рассчитывает на повышение эффективности режима ДНЯО
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РИА Новости

Владимир Макей рассчитывает на повышение эффективности режима ДНЯО

16:04 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на повышение эффективности режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей.
"В апреле-мае нынешнего года ключевым событием в области ядерного нераспространения станет конференция по обзору выполнения ДНЯО. В ходе конференции государства должны дать непредвзятую и честную оценку выполнения договора за прошедшие пять лет и выработать четкий план действий, нацеленный в будущее. Надеемся, что результаты конференции будут способствовать повышению эффективности режима ДНЯО и заложат фундамент для согласованных и последовательных действий и усилий на данном направлении", - заявил Макей в ходе мероприятия, приуроченного к 50-летию вступления в силу ДНЯО.
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Как уточнил министр, особая роль и место в этом вопросе должна принадлежать государствам, обладающим ядерным оружием. По словам Макея, мир не становится более стабильным и предсказуемым, дефицит доверия между государствами приводит "к возникновению новых очагов конфронтации и раскручиванию спирали гонки вооружения". "Усугубились проблемы, сопряженные с ядерным оружием и средствами его доставки", - заметил глава МИД.
По его словам, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нарастающая неопределенность вокруг российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, а также отсутствие прогресса с вступлением в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, появление инструментов, пытающихся дублировать ДНЯО, – "вот далеко не полный перечень вызовов глобальному режиму ядерного нераспространения".
ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать его, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
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Договор о нераспространении ядерного оружияВладимир МакейБелоруссияВ мире
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