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2020-03-05T18:25+0300
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В Москве пройдет масштабная выставка Энди Уорхола
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РИА Новости

В Москве пройдет масштабная выставка Энди Уорхола

18:25 05.03.2020
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© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Мэрилин" Энди Уорхол
Мэрилин Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству американского художника, пройдет в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 24 апреля по 20 сентября, сообщает пресс-служба организатора.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
Банки с супом Кэмпбелл Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
В экспозиции представят более 170 работ пионера поп-арта, среди которых "Мэрилин" (Marilyn), "Банки с супом Кэмпбелл" (Campbell’s Soup Cans) и "Мао" (Mao), а также "Цветы" (Flowers), "Камуфляж" (Camouflage), "Дамы и господа" (Ladies and Gentlemen), "Ковбои и индейцы" (Cowboys and Indians), "Вымирающие виды" (Endangered Species), "Десять портретов евреев ХХ века" (Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century) и др.
Кроме этого, покажут "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий", портреты Ленина и другие произведения. Общая площадь экспозиции – около 2500 квадратных метров.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол
Вымирающие виды Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
"Вымирающие виды" Энди Уорхол
В кинозале можно будет познакомиться с видеоработами Уорхола и документальными фильмами о художнике. Отдельная площадка будет посвящена его сотрудничеству с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и другими).
В состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" (The Factory) — арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Цветы" Энди Уорхол
Цветы Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
"Цветы" Энди Уорхол
Выставку оформят фирменными обоями художника. Посетителям предложат бесплатный аудиогид.
Помимо произведений самого Уорхола, организаторы представят публике работы известных фотографов из его близкого окружения, среди которых Фред W Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской Обложка журнала Interview с Энди Уорхолом
Обложка журнала Interview с Энди Уорхолом
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской
Обложка журнала Interview с Энди Уорхолом
Также выставят десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола – например, подборку нью-йоркских журналов (Vogue, Glamour, Harper&#39;s Bazaar), в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах. И большую коллекцию оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году он стал.
Энди Уорхол (Питтсбург, 1928 - Нью-Йорк, 1987) — художник, коммерческий дизайнер, иллюстратор, скульптор, кинопродюсер, видеохудожник, директор по рекламе, телевизионный продюсер, актер, модель, писатель, философ, драматург, редактор, лектор, графический дизайнер, агент для звезд, фотограф, музыкальный продюсер и менеджер поп-звезд.

"Если хотите узнать об Энди Уорхоле все, просто взгляните на то, что лежит на поверхности моих картин, фильмов и меня самого, и вот он я. За этим ничего не скрывается", — говорил художник.

Куратор выставки - Джанни Меркурио, специалист по американскому искусству. Ранее курировал музейные выставки Энди Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна, Тони Уэслера, Дэвида ЛаШапеля, Аниша Капура, Гаэтано Песке.
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