В Крыму турист сорвался со скалы и погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Турист из Кирова сорвался со скалы в Крыму, упал в море и погиб, сообщил крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
Трагический случай произошел на южном берегу Крыма в поселке Симеиз на скале Дива.
По словам Шахова, мужчина сорвался с уступа скалы.
"По прибытии специалисты приступили к поискам. Спустя час погибший мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего, жителя города Киров, 1987 года рождения, было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий", - сказал руководитель крымского МЧС, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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