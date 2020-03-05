В Крыму турист сорвался со скалы и погиб

"По прибытии специалисты приступили к поискам. Спустя час погибший мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего, жителя города Киров, 1987 года рождения, было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий", - сказал руководитель крымского МЧС, слова которого приводит пресс-служба министерства.