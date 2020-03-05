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Туризм
2020-03-05T15:36+0300
https://ria.ru/20200305/1568199135.html
В Крыму турист сорвался со скалы и погиб
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РИА Новости

В Крыму турист сорвался со скалы и погиб

15:33 05.03.2020 (обновлено: 15:36 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Турист из Кирова сорвался со скалы в Крыму, упал в море и погиб, сообщил крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
Трагический случай произошел на южном берегу Крыма в поселке Симеиз на скале Дива.
По словам Шахова, мужчина сорвался с уступа скалы.
"По прибытии специалисты приступили к поискам. Спустя час погибший мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего, жителя города Киров, 1987 года рождения, было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий", - сказал руководитель крымского МЧС, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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ТуризмСергей ШаховМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
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