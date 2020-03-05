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Памфилова считает бывших прокуроров лучшими правозащитниками
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РИА Новости

Памфилова считает бывших прокуроров лучшими правозащитниками

15:04 05.03.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что лучшими правозащитниками являются бывшие прокуроры.
"Когда я занималась и защитой прав людей, знаете, кто лучшие правозащитники были - бывшие прокуроры, не поверите", - сказала Памфилова на Общероссийском медиафоруме.
Она пояснила, что только покинув свои кабинеты, они понимают реальную ситуацию, в которую могут попасть обычные люди. "А потом он вышел из кабинета, оказался в ситуации полного произвола... Ужас, как это может быть? Как этого раньше не понимал?" - отметила Памфилова.
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