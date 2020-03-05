Памфилова считает бывших прокуроров лучшими правозащитниками

"Когда я занималась и защитой прав людей, знаете, кто лучшие правозащитники были - бывшие прокуроры, не поверите", - сказала Памфилова на Общероссийском медиафоруме.

Она пояснила, что только покинув свои кабинеты, они понимают реальную ситуацию, в которую могут попасть обычные люди. "А потом он вышел из кабинета, оказался в ситуации полного произвола... Ужас, как это может быть? Как этого раньше не понимал?" - отметила Памфилова.