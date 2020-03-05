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"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль
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РИА Новости
"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль
Кошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.
2020-03-05T15:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82251979&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568197356_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_c5d2ac08318c37901e6f46fd57ea78ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568197356_63:0:543:360_1200x0_80_0_0_34b1f6bfbc8a4b08900b87ca65ff0a2d.jpg
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"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль

15:01 05.03.2020
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Кошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.
Кошку спасли соседи, которые и приютили ее на пару дней, а потом отдали волонтерам. Теперь Шакире предстоит череда операций.
На живодера-стрелка подали заявление в полицию.
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СмоленскОбщество - ВидеоВидео
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