2020-03-05T15:01+0300
2020-03-05T15:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568197434.html
"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль
Кошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.
2020-03-05T15:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82251979&type=mp4
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"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль
Кошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.
Кошку спасли соседи, которые и приютили ее на пару дней, а потом отдали волонтерам. Теперь Шакире предстоит череда операций.
На живодера-стрелка подали заявление в полицию.