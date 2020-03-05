"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пуль

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Кошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.