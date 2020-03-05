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В Греции за сутки предотвратили семь тысяч попыток перехода границы
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РИА Новости

В Греции за сутки предотвратили семь тысяч попыток перехода границы

14:56 05.03.2020
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© Sputnik / Burcu OkutanТурецко-греческая граница
Турецко-греческая граница
© Sputnik / Burcu Okutan
Турецко-греческая граница. Архивное фото
АФИНЫ, 5 мар – РИА Новости. Греческие полицейские и военнослужащие за последние сутки предотвратили почти 7 тысяч попыток нелегального перехода сухопутной греко-турецкой границы в районе Эврос, сообщает издание news.in.gr со ссылкой на источники в правительстве.
"С 6 утра среды до 6 утра четверга в районе Эврос арестованы 24 человека, большинство из них выходцы из Афганистана и Пакистана. Пресечены 6955 попыток незаконного перехода в Грецию", - сообщает издание.
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Всего с 6 утра субботы, 29 февраля, до 6 утра 5 марта пресечены 34,788 тысячи попыток перехода границы, арестованы 244 человека.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
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