Члены ОДКБ обсудили ситуацию в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Делегации государств-членов Организации договора о коллективной безопасности ( Делегации государств-членов Организации договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ) обсудили 4 марта в Москве ситуацию в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в МИД, 4 марта в Москве под председательством РФ прошли консультации государств-членов ОДКБ "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения". В консультациях помимо делегаций стран-членов ОДКБ приняли участие заместитель генсека ОДКБ Алымбай Султанов и сотрудники Секретариата организации.

"Состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН", - сообщили в МИД РФ.

В ходе консультаций "подтверждена готовность государств-членов ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, а также в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности", добавили в ведомстве.