Члены ОДКБ обсудили ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Как сообщили в МИД, 4 марта в Москве под председательством РФ прошли консультации государств-членов ОДКБ "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения". В консультациях помимо делегаций стран-членов ОДКБ приняли участие заместитель генсека ОДКБ Алымбай Султанов и сотрудники Секретариата организации.
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"Состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН", - сообщили в МИД РФ.
В ходе консультаций "подтверждена готовность государств-членов ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, а также в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности", добавили в ведомстве.
ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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