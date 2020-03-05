Генпрокурор Молдавии разрешил задержать членов руководства Нацбанка

"Сегодня было предпринято несколько действий в отношении людей, которые имеют отношению к руководству Нацбанка, мы уверены, что Нацбанк — это учреждение, которое было непосредственно вовлечено в махинации с банковскими средствами. Наши действия связаны с расследованием дела о выводе миллиарда долларов их банковской системы", - заявил Стояногло на брифинге.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. В 2015 году, когда стало известно, что из банковской системы был выведен миллиард долларов, Нацбанк под гарантии правительства выдал трем банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.