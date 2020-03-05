Генпрокурор Молдавии разрешил задержать членов руководства Нацбанка

КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил в четверг, что выдал разрешение на задержание некоторых членов руководства Нацбанка, которые могут иметь отношение к выводу миллиарда долларов из банковской системы страны.
"Сегодня было предпринято несколько действий в отношении людей, которые имеют отношению к руководству Нацбанка, мы уверены, что Нацбанк — это учреждение, которое было непосредственно вовлечено в махинации с банковскими средствами. Наши действия связаны с расследованием дела о выводе миллиарда долларов их банковской системы", - заявил Стояногло на брифинге.
По его словам, речь идет о бывшем председателе Нацбанка Дорине Дрэгуцану, бывшем вице-председателе Эмме Табырцэ, а также о действующих вице-председателях Нацбанка Ионе Стурзе и Аурлеие Чинчьлей. Детали будут предоставлены после того, как сотрудники антикоррупционной прокуратуры завершат следственные действия в здании Нацбанка.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. В 2015 году, когда стало известно, что из банковской системы был выведен миллиард долларов, Нацбанк под гарантии правительства выдал трем банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
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