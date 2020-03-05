ЕК призвала сокращать объемы неверной информации по коронавирусу

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. ЕС необходимо сокращать объемы неверной информации о ЕС необходимо сокращать объемы неверной информации о коронавирусе , нужно работать с фактами, сказал представитель Еврокомиссии Ион Райян в профильном комитете Европарламента.

"Мы должны работать с фактами, с наукой и сокращать (объемы – ред.) неверной информации и фейковых новостей, которые циркулируют по вирусу", - сказал Райян.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.