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Правительство выдвинуло Орешкина в совет директоров "Роснефти"
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РИА Новости

Правительство выдвинуло Орешкина в совет директоров "Роснефти"

14:05 05.03.2020 (обновлено: 14:12 05.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России выдвинуло помощника президента РФ Максима Орешкина в совет директоров "Роснефти" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Всего правительством выдвинуты 7 человек. Из них трое выдвинуты как представители Российской Федерации - помимо Орешкина, это министр энергетики Александр Новак и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В качестве независимых директоров выдвинуты исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, заместитель председателя совета директоров компании Маттиас Варниг, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, глава правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.
Сейчас в совете директоров компании 11 человек, в него также входят глава британской ВР Роберт Дадли, президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.
Максим Орешкин
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Основным акционером "Роснефти " является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore - 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.
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РоссияМаксим ОрешкинРоснефтьАндрей БелоусовАлександр НовакИгорь СечинЭкономика
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