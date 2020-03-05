Правительство выдвинуло Орешкина в совет директоров "Роснефти"

В качестве независимых директоров выдвинуты исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, заместитель председателя совета директоров компании Маттиас Варниг, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, глава правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.

Сейчас в совете директоров компании 11 человек, в него также входят глава британской ВР Роберт Дадли, президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.