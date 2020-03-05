На московском рынке полиция задержала супругов-бутлегеров

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Полицейские изъяли из оборота более 4 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции, которой торговали супруги на рынке на юге Полицейские изъяли из оборота более 4 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции, которой торговали супруги на рынке на юге Москвы , сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, торговля поддельным алкоголем велась на мелкооптовом рынке, расположенном в Южном административном округе.

"Сотрудники полиции под видом покупателей провели несколько проверочных закупок. Так, продавцы продали более 1,6 тысячи бутылок с алкогольной продукцией на сумму около 140 тысяч рублей. Образцы приобретенного товара были направлены на экспертизу, согласно результатам которой признаны поддельными", - сказала Гузь.

Полицейские задержали хозяев торговой точки. Ими оказались жители столицы – супруги 56 и 62 лет.

В дальнейшем, пояснила Гузь, полицейские обнаружили и изъяли более 2,7 тысячи бутылок алкогольной продукции, происхождения которых муж и жена объяснить не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.