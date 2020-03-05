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Госдума приняла закон о включении социальных НКО в реестр
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РИА Новости

Госдума приняла закон о включении социальных НКО в реестр

13:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым предлагается включать социально ориентированные некоммерческие организации в реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества.
"Законопроект предусматривает возможность включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг... без осуществления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации оценки качества оказания названными организациями общественно полезных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Как отмечается, возможность включения в реестр предусматривается для социально ориентированных НКО, надлежащим образом реализовавших проект или проекты, предусматривающие деятельность по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере общественно полезных услуг, утвержденных указом президента РФ от 8 августа 2016 года, с использованием гранта президента, представляемого на развитие гражданского общества.
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