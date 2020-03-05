Госдума приняла закон о включении социальных НКО в реестр

"Законопроект предусматривает возможность включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг... без осуществления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации оценки качества оказания названными организациями общественно полезных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, возможность включения в реестр предусматривается для социально ориентированных НКО, надлежащим образом реализовавших проект или проекты, предусматривающие деятельность по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере общественно полезных услуг, утвержденных указом президента РФ от 8 августа 2016 года, с использованием гранта президента, представляемого на развитие гражданского общества.