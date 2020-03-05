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ЦИК считает, что перед голосованием по Конституции не будет дня тишины
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РИА Новости

ЦИК считает, что перед голосованием по Конституции не будет дня тишины

13:22 05.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предполагает, что дня тишины перед общенародным голосованием по поправкам в Конституцию скорее всего не будет.
"Посмотрим, как это в окончательном варианте будет в законе. Скорее всего, исходя из того проекта, который есть, день тишины не предусматривается. Но посмотрим, не будем забегать вперед, все-таки законодатель еще не принял в окончательном варианте этот закон. Скорее всего (его) не будет", - сказала Памфилова журналистам.
При этом она добавила, что не хотела бы категорично об этом говорить. "Закон еще не принят, поэтому не хотела бы категорично об этом говорить", - отметила Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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