ЦИК считает, что перед голосованием по Конституции не будет дня тишины

СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Глава ЦИК Элла Памфилова предполагает, что дня тишины перед общенародным голосованием по поправкам в Конституцию скорее всего не будет.

"Посмотрим, как это в окончательном варианте будет в законе. Скорее всего, исходя из того проекта, который есть, день тишины не предусматривается. Но посмотрим, не будем забегать вперед, все-таки законодатель еще не принял в окончательном варианте этот закон. Скорее всего (его) не будет", - сказала Памфилова журналистам.

При этом она добавила, что не хотела бы категорично об этом говорить. "Закон еще не принят, поэтому не хотела бы категорично об этом говорить", - отметила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.